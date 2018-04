Baubeginn im Juni - Desolater Zustand: Kirche Oelzschau wird innen rundum saniert

In Borna lässt sich so allerhand finden: Münzen, Flaschen, Bonbonpapier und zuweilen gar ein noch eingepacktes Eis. Die Ausbeute der Frühjahrsputzer, die am Freitagnachmittag unterwegs waren, kann sich mehr als sehen lassen. „Leider“, sagt Carlo Hohnstedter vom Kinder- und Jugendparlament (Kijupa), das die Putzaktion organisiert hatte.