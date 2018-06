Neukieritzsch/Deutzen

Kurz vor dem Schuljahresende ist auf einer Sitzung des Ortschaftsrates in Deutzen die Debatte um die dortige Grundschule wieder aufgeflammt. Anlass war eine Äußerung des Neukieritzscher Bürgermeisters auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Auf die Frage, warum die Gemeinde vorläufig nur die Grundschulen in Neukieritzsch und in Lobstädt für Sanierungen beziehungsweise die Planung von Baumaßnahmen vorsieht, hatte Thomas Hellriegel (CDU) sinngemäß geantwortet, nur die Zukunft dieser beiden Schulen sei sicher.

Die Äußerung war Lehrerinnen und Eltern der Deutzener Grundschule in die Nase gefahren. Mehrere von ihnen wollten auf der Sitzung am Mittwochabend vom Bürgermeister wissen, wie das gemeint sei.

Schule war in Gefahr

Die Zukunft der Grundschule in Deutzen stand vor zwei Jahren, kurz vor Beginn des Schuljahres 2016/17 auf der Kippe. Das Kultusministerium wollte wegen zu weniger angemeldeter Schüler keine neue erste Klasse einschulen lassen. Lehrerinnen und Eltern kämpften um ihre Schule und sahen die Rettung schließlich in jahrgangsübergreifendem Unterricht.

Bürgermeister stimmte nicht für die Konzeption

In Windeseile wurde eine Konzeption für die neue Unterrichtsform erarbeitet, die der Gemeinderat absegnete. Ohne die Stimme des Bürgermeisters. Der setzte damals noch auf eine Zukunft der Deutzener Schule als Standort einer Oberschule für Neukieritzsch und Regis-Breitingen. Seitens Lehrer- und Elternschaft wurde das als Abkehr von der Grundschule Deutzen gewertet, zumal die Verwaltung auch versuchte, Deutzener Eltern für eine Einschulung in Neukieritzsch zu gewinnen.

Bescheid wird verschieden interpretiert

Seitdem ist die Stimmung angespannt. Was sich schon in der Sicht auf die Laufzeit des jahrgangsübergreifenden Unterrichts zeigt. Bürgermeister Hellriegel spricht davon, dass die auf fünf Jahre begrenzt sei, also noch drei Schuljahre laufe. Elternsprecherin Sylvette Hinz warf dem Gemeindeoberhaupt daraufhin vor, den Bescheid des Kultusministeriums falsch zu interpretieren, da heiße es: „mindestens fünf Jahre“.

Wobei sie den Sprecher des sächsischen Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub), Roman Schulz, auf ihrer Seite hat. Der sagte der LVZ auf Anfrage: „Der jahrgangsübergreifende Unterricht ist unbefristet.“

Forderung: Über Schulzukunft nachdenken

Hinz und Lehrerin Silvia Emberger forderten deswegen, die Gemeinde müsse jetzt schon über die Zukunft der Schule nachdenken, nicht erst nach fünf Jahren. Zumal Silvia Emberger davon ausgeht, dass die Zahl der Kinder, die in Deutzen angemeldet werden, auch künftig für den jahrgangsübergreifenden Unterricht ausreichen werden. Mindestens 15 Kinder müssen in einer Klassenstufe 1 und 2 sowie 3 und 4 sein.

Kinderzahlen scheinen ausreichend

Aktuell hat die Grundschule „4 Jahreszeiten Deutzen“ zwei jahrgangsübergreifende Klassen 1/2 mit je 16 Kindern sowie eine reguläre Klasse drei und eine vierte. Für das kommende Schuljahr sind 15 Kinder angemeldet, darunter drei, die nicht aus dem Schulbezirk Deutzen kommen. Für die folgenden Jahre gibt es nur Prognosezahlen.

Die schwanken zwischen acht für das Schuljahr 2019/20, liegen danach bei elf, acht, neun und steigen für das Schuljahr 2023/24 auf 15. Schon damit würden die 15 pro Doppeljahrgang immer zusammenkommen. Emberger geht aber davon aus, dass darüber hinaus weitere Eltern von außerhalb Deutzens ihre Kinder wegen des Konzeptes an die Schule bringen werden.

Bürgermeister wehrt sich gegen Vorwürfe

Hellriegel wehrte sich gegen den Vorwurf, die Gemeinde wolle die neue Unterrichtsform wieder „einschlafen lassen“. Dabei bekam er Unterstützung vom Deutzener Gemeinderat Michael Pochanke: „Das hat niemand gesagt“, schloss der sich dem Bürgermeister an.

Der zugleich seine schon früher geäußerte Auffassung erneuerte, dass das Deutzener Schulgebäude für eine Grundschule mit 15 Schülern im Doppeljahrgang viel zu groß sei. „Ich habe nichts gegen den jahrgangsübergreifenden Unterricht und diese Schule. Aber nicht in diesem Gebäude.“ Zumal es bisher nicht gelungen sei, Sanierungsfördermittel für die Schule zu bekommen.

Am Ende der Debatte einigte man sich immerhin auf einen Zeitplan. Ein bis anderthalb Schuljahre sollen noch abgewartet werden, dann sollen Schule, Verwaltung und Gemeinderat über die Zukunft der Grundschule sprechen. Silvia Emberger möchte dann auch das Lasub und das sächsische Bildungsinstitut mit am Tisch haben.

Von André Neumann