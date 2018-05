Bereits zum zehnten Mal hat die Gewerkschaft Verdi am 1. Mai zum Familienfest auf dem Bornaer Markt eingeladen. Während sich Linke, CDU, SPD und Grüne am Dienstag mit ihren Ständen vor dem Rathaus präsentierten, war die AfD ausgeschlossen und musste an den Dinterplatz ziehen.