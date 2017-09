Deutzener Straße in Regis-Breitingen eine Woche länger gesperrt

Regis-Breitingen. Das Straßenbauprojekt in der Deutzener Straße von Regis-Breitingen hat sich verzögert. Die Vollsperrung, die ursprünglich am Nachmittag des 29. September enden sollte, ist bis zum 7. Oktober, 18 Uhr, verlängert worden. Darüber informierte Brigitte Laux, Pressesprecherin des Landratsamtes, am Freitag auf LVZ-Nachfrage. Als Grund für die einwöchige Verschiebung gab sie an, dass zusätzlich eine Druckwasserleitung verlegt werden musste, was im Vorhaben nicht vorgesehen war. Der Abschnitt zwischen der Blumrodaer Straße und dem Ortsausgang Richtung Deutzen ist ein Teil der Kreisstraße 7932, sodass der Landkreis für die Unterhaltung und Erneuerung zuständig ist.

Gesperrt wurde dieses 475 Meter lange Stück der Deutzener Straße am 14. August. Die Naumburger Bauunion GmbH & Co. Bauunternehmung KG fräste den alten Belag ab und baute eine zehn Zentimeter dicke Asphalttragschicht ein. Die abschließende Asphaltdeckschicht (circa vier Zentimeter) soll vom Mittwoch bis zum Freitag aufgebracht werden, sagte der Regiser Bürgermeister Wolfram Lenk (Die Linke) in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend. Er ging da noch von einer Straßenöffnung am 9. Oktober aus. Die Anwohner seien vom Kreis über die Verzögerung informiert worden. Nach der Freigabe werden noch Restarbeiten in Form einer Wanderbaustelle ausgeführt, ergänzte der Stadtchef.

Ist die Deutzener Straße wieder offen, wird der westliche Stadtausgang Forststraße erneut geschlossen. Dort waren die Arbeiten wegen des Kreisprojekts unterbrochen worden. Dann sollen die Versorgungsmedien (Strom, Gas, Telekommunikation) unterhalb der Bahnbrücke verlegt werden. Die Schachtscheine dafür sollen nun vorhanden sein, nachdem es damit Probleme gegeben hatte. Bis auf ein etwa 80 Meter langes Stück dort werde auch die Fahrbahn bis zur Kippenstraße erneuert. Einen Abschlusstermin nannte Lenk nicht.

Von Olaf Krenz