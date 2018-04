Landkreis Leipzig

Die Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle der Diakonie Leipziger Land ist nach langer Vakanzzeit wieder besetzt. Seit wenigen Tagen ist Isabel Tavernier in Pegau, Markranstädt und demnächst auch Geithain für werdende Eltern mit Fragen, Sorgen und Ängsten rund um das Thema Schwangerschaft da.

Die Sozialpädagogin, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin informiert über rechtliche Fragen und staatliche Hilfen wie Elterngeld, Mutterschutz, Unterhalt, Kündigungsschutz und finanzielle Unterstützung sowie über Empfängnisverhütung, Familienplanung und vieles andere mehr.

Unterstützung auch in Konfliktsituationen

Das neue Angebot umfasst auch Information zu Pränataldiagnostik, Unterstützung bei der Bewältigung eines Schwangerschaftsabbruchs und Begleitung bei Fehl- oder Totgeburt. Derzeit absolviert Isabel Tavernier eine Zusatzqualifikation zur Schwangerschaftskonfliktberatung, so dass sie demnächst auch diesen Bereich nach §219 StGB anbieten wird.

Familien in diesen Extremsituationen Unterstützung anzubieten, damit sie ihren Weg finden – für dieses sensible Thema brennt die 30-jährige schon lange. Während ihrer Arbeit in Kliniken und beim Studium hatte sie immer wieder Kontakt zu betroffenen Frauen in einem Tabu-Bereich. „Sie stehen unter großem Druck“, sagt Isabel Tavernier. Als Christin ist der Glaube ein wichtiges „Haltegerüst“ für die zweifache Mutter. In ihrer Arbeit möchte sie eine „lebensbejahende Einstellung professionell umsetzen“.

Die Beratung ist kostenfrei und offen für alle, unabhängig von Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung. Isabel Tavernier unterliegt der gesetzlichen Schweigepflicht und berät auf Wunsch auch gern anonym unter skb@diakonie-leipziger-land.de.

Kontakt: Diakonie Leipziger Land, Schwangerschafts(konflikt)beratungsstelle, Pegau: Napoleonhaus, Kirchplatz 9, Markranstädt: Weißbach-Haus, Schulstr. 7, Geithain (im Aufbau): Haus der Kirche, Markt 8, Tel. 034296 947420 E-Mail: skb@diakonie-leipziger-land.de, www.diakonie-leipziger-land.de

Von Cornelia Killisch