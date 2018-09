Groitzsch/Grossstolpen

Eine recht seltene Ehrung hat jetzt der Großstolpener Feuerwehrmann Egon Bornickel erhalten. Er wurde mit dem Ehrenkreuz des Landesfeuerwehrverbandes für 60 Jahre treue Dienste ausgezeichnet. Ehepaare feiern nach diesem langen Zusammensein diamantene Hochzeit. Angeheftet wurde der „Orden“ dem 76-Jährigen vom Stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, Mike Köhler, beim Richtfest fürs neue Gerätehaus in dem Groitzscher Ortsteil.

Mit 15 in die Feuerwehr eingetreten

Sein eigentlicher „Jahrestag“ ist schon ein paar Tage her, sagte Bornickel. „Ich bin am 1. Januar 1958 in die Feuerwehr aufgenommen worden. Das war fast genau hier, wo wir gerade sind.“ Damals hatten das Gemeindehaus und ein kleines Feuerwehrhaus am Platz gestanden, fügte er hinzu. Er sei noch 15 gewesen, „gut drei Wochen haben zum 16. Geburtstag gefehlt“.

Die größten, schwersten Löscheinsätze für ihn sind Scheunenbrände gewesen, fügte der ehemalige Landwirt und LPG-Mitarbeiter hinzu, zwei in Großstolpen, einer in Obertitz. Längst aber gehört der Rentner zur Altersabteilung.

Neuaufnahme bei der Grundsteinlegung

Es war bereits die zweite Würdigung für einen Kameraden bei einer Feier am entstehenden Feuerwehrgerätehaus. Die Grundsteinlegung im Juni hatte Ortswehrleiter Renee Heilmann zum Anlass für eine Neuaufnahme genommen. Der da noch 17-jährige Marius Kaubisch verstärkt die Reihen der Floriansjünger. Familiär „vorbelastet“ ist er wegen eines Onkels in der Truppe. Bei der Jugendfeuerwehr war der jetzige Zwölftklässler am Groitzscher Wiprecht-Gymnasium zuvor nicht.

Marius Kaubisch (M.) verstärkt die Reihen der Feuerwehr Großstolpen. Beim Richtfest fürs neue Gerätehaus beglückwünschen ihn Ortswehrleiter Renee Heilmann (2. v. r.), der Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze (r.) sowie Kreisbrandmeister Nils Adam (v. l.), David Zühlke, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, und der Groitzscher Stadtwehrleiter Norbert Keil. Quelle: Olaf Krenz

Mit Kaubisch kann Heilmann auf die meisten Kameraden in einer dörflichen Ortswehr von Groitzsch verweisen. 25 Mitglieder in Großstolpen gehören dazu. In der Einsatzabteilung gibt es 18 Aktive. „Alles Männer“, so der Ortswehrleiter. „Mal sehen, ob wir auch mal Frauen dazubekommen. Im Gerätehaus haben wird künftig auch für sie Räume“, fügte Renee Heilmann schmuEhrungnzelnd hinzu.

Von Olaf Krenz