Die Aufbereitung des Mülls kennen lernen: Das wollten 1500 Besucher auf der Deponie Cröbern

Großpösna. Mehr als 1500 Besucher schauten sich beim Tag der offenen Tür auf der Deponie Cröbern um. Eingeladen hatten der Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen, die Westsächsischen Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH und die Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH (Kell). Die Gäste konnten sich auf dem rund 85 Hektar großen Gelände westlich des Störmthaler Sees ein Bild davon machen, wie moderne Abfallwirtschaft funktioniert. „Beim Rundgang durch die Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage wurde erläutert, was mit dem Rest- und Sperrmüll aus der Region passiert und wie viele Wertstoffe noch aus unserem Abfall gewonnen werden können“, sagt Kell-Sprecherin Sandra Kriehme. Die Besucher hatten außerdem die Möglichkeit, einen Blick auf den Bau des neuen Abschnitts der Basisabdichtung der Zentraldeponie Cröbern zu werfen. Vom Aussichtspunkt der Deponie bot sich eine weite Sicht über das Neuseenland und in Richtung Leipzig.

Ein Höhepunkt für die kleinsten Besucher war eine Rundfahrt in einem Müllauto über das Veranstaltungsgelände. Wer wollte, konnte per Hubschrauber die Region von oben besichtigen. Viele Stationen boten ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie, Informationen rund um den Abfall, Kindertheater und Bastelstrecken. In zwei Jahren soll es hier erneut einen Tag der offenen Tür geben.

Von Ekkehard Schulreich