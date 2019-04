Borna

Es war die Hoch-Zeit der Kohle in und um Borna. Die 30er-Jahre, in denen Borna Sitz einer Zweigniederlassung der Deutschen Erdöl AG (DEA) war. Der Sitz der DEA befand sich in der Röthaer Straße 22 bis 24, wo heute Senioren betreut werden. Darum geht es in einer Veranstaltung, zu der das Museum am 24. April in den Goldenen Stern einlädt.

Vater leitete die Bornaer DEA-Niederlassung

Zu Gast ist Ingrid Krau. Die Autorin mit Wohnsitz München ist die Tochter von Paul Krau, der die Bornaer DEA-Niederlassung in den Jahren 1937 bis 1940 leitete. In einer Zeit, in der Deutschland wegen der Vorbereitung des Zweiten Weltkriegs neben Öl auch und vor allem Kohle brauchte, die seinerzeit im Bornaer Revier in Mengen gefördert wurde. Paul Krau kam als junger Bergingenieur nach Borna und trug Verantwortung für das Borna- Meuselwitzer Braunkohlerevier.

Autorin Ingrid Krau ist die Tochter von Paul Krau, der die Bornaer DEA-Niederlassung in den Jahren 1937 bis 1940 leitete. Quelle: privat

Niederlassung neben Borna auch in Gelsenkirchen

Das hatte zu dieser Zeit eine beachtliche Ausdehnung. Dazu gehörten Verwaltungen von Gruben in Altenburg, Breunsdorf und Merseburg ebenso wie in Witznitz, Regis und Rositz. Die Arbeit zahlreicher Brikettfabriken, etwa in Großzössen und Altenburg, wurde ebenfalls von Borna aus gesteuert. Neben Borna gab es DEA-Zweigniederlasssungen in Rositz und Gelsenkirchen.

Von Borna in die Lüneburger Heide

Autorin Krau war zu dieser Zeit allerdings noch nicht geboren. Die heute 77-Jährige kam erst am neuen Arbeitsort ihres Vaters in der Lüneburger Heide auf die Welt. Der landete nach dem Krieg zunächst wieder im Osten, bevor er sein Arbeitsleben als Steiger im Ruhrgebiet beendete.

Lesung in Borna beginnt 19 Uhr

Seine Tochter war später Professorin für Architektur an der Technischen Universität München. Ihre Lesung im Goldenen Stern beginnt 19 Uhr.

