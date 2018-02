Die Röthaer Narren lieben es bunt

Rötha. Nicht nur in Groitzsch und Kitzscher, nein auch in Rötha steppte am Sonntagnachmittag wieder der Bär. Seit 1990 wird hier ein Faschingsumzug zelebriert. Nicht so riesig wie dem Umzugs-Hochburgen Pegau und Groitzsch. Vielmehr alles noch überschaubar im fast familiären Rahmen. Überwiegend Röthaer Faschingsnarren aus Vereinen oder Familien stellen hier etwas auf die Beine: Lustige Kostümierungen und auffällige Gefährte bieten etwas für Augen und Ohren. Fasching selbst wird beim Karneval Club Rötha schon seit immerhin 55 Jahren gefeiert. Tradition und Erfahrung wird somit schon in dritter Generation geboten. Auch gestern standen wieder hunderte Schaulustige auf den Bürgersteigen entlang der Umzugsstrecke. Nicht nur des Spaßes wegen. Schließlich zeigen sich die Umzugsteilnehmer immer großzügig, verteilen Bonbons und andere Knabbereien aber auch Schnaps und Bier. Manch Bekannter oder vorlauter Mitbürger unter dem Publikum bekam aber auch eine Ladung Konfetti ab, die er garantiert zuhause immer noch irgendwo vorfand.

Die Röthaer Narren ließen es am Sonntag wieder krachen. Mit bunten Kostümen und schönen Bildern – die Besucher am Straßenrand hatten Spaß. Zur Bildergalerie

Von Thomas Kube