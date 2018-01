Die Spannung steigt: Wer sind Prinz und Prinzessin in Hanichen?

Kitzscher/hainichen. In Hainichen geht es beim Thema Karnval ganz und gar traditionell zu. Was die Altvorderen des Hainicher Carneval Vereins (HCV) vor 64 Jahren erdachten, sorgt heute immer noch für Disziplin und für Spannung unter dem Narrenvolk des Ortsteiles von Kitzscher. Letztere steigt vor der ersten Veranstaltung am Wochenende ins Unermessliche.

Denn zwar steht seit Ende Dezember fest, wer Prinz ist und wer die Frau an dessen Seite. Es weiß aber noch niemand, wer die beiden sind. Bis auf Claus-Peter Schwerdner, den Alterspräsidenten, und der schweigt wie ein Stein. Sollte doch jemand plaudern, dann müsste der Prinz, den noch keiner kennen darf, zur Strafe ein Fass Bier zahlen.

Die ganze Zeremonie geht so: Streng geheim wählten Elferratsmitglieder und die Saalpolizisten des HCV zwischen Weihnachten und Neujahr einen Prinzen. Das Ergebnis kennt nur der Alterspräsident. Der hat den Gewählten aufgesucht der drei Vorschläge für die Prinzessin äußern durfte. Eine hat sich bereit erklärt. Wenn alles läuft wie am Schnürchen, weiß jetzt nicht mal die, wer ihr Prinz ist. Gelöst wird das Rätsel erst an diesem Wochenende, wenn im legendären Saal von Hainichen die erste Veranstaltung der Saison über die Bühne geht.

Dann werfen sich das Frauen- und das Männerballett, die Kinderfunken und die Funkengarde sowie das HCV-eigene Moderatorinnen-Duo wieder mächtig ins Zeug. Die Musik kommt abwechselnd von der Band Bettina und die Golden Boys und einem Leipziger DJ.

Bei der zweiten Abendveranstaltung, dem weithin bekannten Hotten-Totten-Fasching am 10. Februar (20 Uhr Beginn) greift später am Abend noch der einheimische House-Experte Marc Werner zu den Reglern. Hotten-Totten ist der Megakracher dörflicher Faschingskultur. Dafür wird sogar die Straße zwischen dem Saal und der kleinen Turnhalle gegenüber gesperrt. Beide werden mittels Bierwagen und Zeltplanen-Tunnel verbunden, womit die Feiernden mehr Platz haben.

Zwischen den Sonnabendveranstaltungen wollen die HCV-Mitglieder mit ihrem Programm auch beim Kinderfasching (4. Februar ab 14.30 Uhr) und beim Rentnerfasching (9. Februar ab 15 Uhr) für ausgelassene Stimmung sorgen. Klar, dass dabei so manches Mal der Schlachtruf Hieffu erklingen wird, der die Abkürzung ist für den Ausruf: Heut ist ein Feiertag für uns. Den gibt es mindestens schon genau so lange wie den Wahlspruch: „Freu dich des Lebens, es ist schon später als du denkst“, der über der Tür zum Saal angeschrieben ist.

Eine weitere traditionelle Zutat zum Gelingen des Hainicher Karnevals soll nicht unerwähnt bleiben. Seit 1956 singt man hier zur Melodie des Party-Schinkens „De Goos ist weg...“ die Hainicher Karnevalshymne.

Sein Ende findet das närrische Treiben alle Jahre am Sonntag danach mit einem vereinsinternen Frühschoppen und dem so genannten Katerbummel. Tradition ist eben alles in Hainichen.

Eintrittskarten: 034347/50581, joerg.hofmann@hcv-hainichen.de, Planet Drink in Kitzscher

Von André Neumann