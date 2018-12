Borna

Während der Weihnachtsfeiertage ist in ein Bornaer Geschäftshaus eingebrochen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein unbekannter Täter erfolglos versucht, durch Aufhebeln mehrerer Fenster in das Gebäude zu gelangen. So schlug er kurzerhand eine Scheibe ein und konnte ins Innere gelangen.

Bürotüren aufgebrochen und Räume durchwühlt

Dort brach er auf drei Etagen mehrere Dutzend Bürotüren auf und durchwühlte das gesamte Mobiliar in allen Räumlichkeiten. Ob und was der Einbrecher gestohlen hatte, ist derzeit nicht bekannt und jetzt Gegenstand der Ermittlungen von Kripobeamten des zuständigen Reviers.

Mitarbeiterin wird auf Einbruch aufmerksam

Eine Angestellte hatte am ersten Feiertag bemerkt, dass ein Tor, welches normalerweise geschlossen ist, offen stand und wurde stutzig. Dabei stellte sie den Einbruch fest und rief die Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Von LVZ