Kitzscher

Direkt vom Bürotisch weg klaute ein Einbrecher am Wochenende das Porte­mon­naie eines Firmenbesitzers. Um auf das Gelände des Palettenhandels in Thierbach zukommen, hatte er den Zaun zerschnitten und die Eingangstür aufgebrochen. Neben der Brieftasche verschwanden Autoschlüssel für drei Lkw und ein Auto. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall.

Von lvz