Borna

Der gemütliche Feierabend eines Ehepaares in der Teichstraße wurde am Mittwochabend gegen 21 Uhr 30 von einem seltsamen Geräusch unterbrochen. Von dem Balkon kam ein eigenartiges Klappern. Die Frau (32) stand auf um dem auf den Grund zu gehen und sah einen unbekannten Mann, der den Sonnenschirm des Ehepaares in den Händen hielt und schließlich ihre Überraschung nutzte, um die Flucht anzutreten. Eine Gruppe Jugendlicher beobachtete amüsiert den durch die Nacht flüchtenden Mann mit dem Sonnenschirm in der Hand, konnte aber keine weiteren Angaben zu ihm machen.

Von lvz