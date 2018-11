Borna

Kriminelle machten sich am Wochenende in einem Ärztehaus in der Bornaer Innenstadt zu schaffen. Sie hebelten die Eingangstür und weitere Türen im Inneren des Gebäudes in der Brauhausstraße auf und durchwühlten die Räume. Ein Sicherheitsdienst zeigte den Einbruch am späten Sonntagabend an. Die Höhe des Sach- und des Stehlschadens ist noch nicht beziffert.

Von Ekkehard Schulreich