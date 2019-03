Pegau

Zwischen 11.15 Uhr und 13 Uhr brachen Diebe am Sonntagnachmittag in einer Werkstatt in Pegau ein. Sie brachen das Fenster auf und entwendeten einen Akkuschrauber im Wert von mehreren hundert Euro und zwei Kisten mit Metallteilen. Der Vorfall ereignete sich an der Carsdorfer Höhe.

Von lvz