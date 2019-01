Borna

Ein Mitarbeiter des Wachschutzes stellte in der Nacht zu Donnerstag fest, dass in der Volkshochschule in Borna ein Fenster aufgehebelt wurde. Anschließend drang der Dieb in die Räumlichkeiten ein und brach gewaltsam einen Getränkeautomaten auf, um an die Geldkassette zu gelangen.

Diebe klauen in Borna dreistellige Bargeldsumme

Kriminaltechniker führten eine umfangreiche Tatortarbeit durch. Ein Fährtenhund wurde eingesetzt. Dieser lief über das Schulgebäude bis zu einem angrenzenden Firmengelände. Dann verlor sich die Spur. Der Stehlschaden beläuft sich auf eine untere dreistellige Bargeldsumme. Der Sachschaden liegt bei etwa 200 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße in Borna zu melden, Telefonnummer 03433 244 0.

Von LVZ/gap