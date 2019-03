Groitzsch/Kleinprießligk

Es war ein Diebstahl, der einiges an Muskelkraft bedarf: Rund 30 Solarmodule mit einem Gewicht von fast 20 Kilogramm pro Stück klauten Unbekannte am Wochenende aus der Lagerhalle eines Agrarbetriebes in Kleinprießligk, einem Ortsteil von Groitzsch. Das teilte gestern die Polizei mit.

Außerdem nahmen die Diebe Zubehör mit – so entwendeten sie gleichzeitig rund 20 Wechselrichter. Die Diebe müssen sich den Angaben zufolge zwischen Freitag, und Montag an dem Tor der Halle zu schaffen gemacht und das großteilige Diebesgut verladen haben. Genauere Angaben sind nicht möglich, da die Halle übers Wochenende nicht besetzt war. Montagmorgen um 8.30 Uhr bemerkte ein zuständiger Mitarbeiter den Diebstahl und benachrichtigte die Polizei.

Die ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und bittet um Hinweise von Zeugen, die etwas beobachtet haben. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf „mehrere 10 000 Euro“.

Von lvz