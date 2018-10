Groitzsch

Unbekannte Täter haben am Sonntag oder in der Nacht zu Montag in der Käferhainer Straße in Großpriesligk an einem abgestellten Sattelzug der Tank aufgebrochen und aus diesem circa 200 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Der Schaden liegt bei etwa 600 Euro.

Polizei sucht Zeugen in Groitzsch

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a Borna, zu melden, Telefonnummer 0343 32440.

Von LVZ/gap