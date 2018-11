Böhlen/Großdeuben

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag von einem Baustellengelände an der S 72 bei Böhlen zwei gesichert abgestellte Rüttelplatten gestohlen. Beide hatten einen Gesamtwert von etwa 8.500 Euro.

Die Rüttelplatten waren 600 beziehungsweise 300 Kilogramm schwer. Die größere der beiden war mit einem GPS-Ortungssystem ausgestattet. Dank der Technik auf dem Baustellengelände konnte der Diebstahl schnell nachverfolgt werden. Die Diebe hatten die beiden Rüttelplatten in einen Transporter geladen. Das Signal wurde in Halle auf einem Gelände lokalisiert.

Rüttelplatten in Halle wiedergefunden

Die zuständige Staatsanwaltschaft sowie der Ermittlungsrichter erließen einen Durchsuchungsbeschluss. In Zusammenarbeit mit den Kollegen in Halle wurde das Gelände durchsucht. Die Rüttelplatten wurden in einem Transporter mit bulgarischem Kennzeichen wiedergefunden. Zum Zeitpunkt der Durchsuchungen befand sich keine Person auf dem Gelände. Die Ermittlungen dauern an.

Von LVZ/gap