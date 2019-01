Diebe klauen Werkzeug in Borna

Borna Einbruch - Diebe klauen Werkzeug in Borna Aus einem Geschäft in Borna wurden am Dienstag mehrere Elektrowerkzeuge gestohlen.

In ein Geschäft in Borna ist am Dienstag eingebrochen worden (Symbolbild). Quelle: dpa