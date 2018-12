Böhlen

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wurde ein Anwohner in der Leipziger Straße in Böhlen von einem lauten Knall geweckt. Er stand sofort auf, schaute aus dem Fenster und entdeckte zwei Männer, die vorbeiliefen. Sie hatten mutmaßlich den Zigarettenautomaten vor dem Haus gesprengt. Eine riesige Rauchwolke waberte über die Straße und der Automat hing beschädigt in den Angeln.

Der Anwohner sah dann, wie das Duo zurückkehrte, einer von ihnen am Automaten stehen blieb und eine Vielzahl der Zigarettenschachteln einsammelte. Der andere indes stand „Schmiere“. Der Nachbar rief die Polizei, die nun die Ermittlungen wegen einer Sprengstoffexplosion aufnahm. Die Gesetzeshüter stellten zudem fest, dass zwei Autos durch herumfliegende Teile des Automaten beschädigt worden waren, ein Opel Corsa und ein VW Transporter.

Täter aus Böhlen werden noch gesucht

Die Beamten suchten in der Nähe des Tatorts nach den beiden Männern, jedoch erfolglos. Der Anwohner hatte sie folgendermaßen beschrieben:

- dunkle Oberbekleidung und - aufgesetzte Kapuze - einer trug eine ausgewaschene Jeans

Von LVZ/gap