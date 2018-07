Borna

Einbrecher sind am Wochenende in einen Laden für Mobiltelefone in Borna eingestiegen. Das teilte die Polizei mit. Die Täter mieden dabei Türen oder Fenster als Einstieg. Sie kletterten auf das Dach, öffneten dort die Deckenplatten und gelangten so in das Geschäft.

Im Inneren wurden sowohl das Lager als auch der Verkaufsraum durchsucht, mehrere Mobiltelefone gestohlen und eine Geldkassette aufgebrochen. Aus der Kassette stahlen die Täter einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Wie hoch genau der Schaden ist, ist bisher noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schwerem Diebstahl aufgenommen. Zeugen, denen an dem Laden Am Wilhelmschacht am Wochenende etwas Merkwürdiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Telefonnummer 03433/2440).

Von LVZ