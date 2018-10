Böhlen

Der Geschäftsführer einer Firma aus Böhlen wollte sich am Mittwochabend vor dem Schlafengehen nur kurz versichern, dass auf dem Firmengelände alles in Ordnung ist. Dafür warf er einen Blick auf die Überwachungskamera. Diese wies jedoch Unregelmäßigkeiten auf, was bei ihm ein ungutes Gefühl hervorrief. Der 32-Jährige entschied sich, zur Firma zu fahren und sich selbst einen Überblick zu verschaffen.

Einbrecher in Böhlen kann unerkannt fliehen

Diese Ahnung erwies sich als richtig, denn ein unbekannter Täter hatte das Firmengelände bereits unerlaubt betreten, ein Fenster zur Garage aufgehebelt und von dort mehrere Geräte (Schweißgerät, Stampfer, Notstromaggregat, Akkuschrauber) zum Abtransport bereitgelegt. Höchstwahrscheinlich bemerkte der Einbrecher das Erscheinen des 32-Jährigen und floh daraufhin unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Von LVZ/gap