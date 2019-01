Pötzschau

Im Dorf Pötzschau ist Theater nichts Ungewöhnliches, denn Ensembles der Hofmusikschule gastieren regelmäßig im Ort. Besonders dabei ist aber, dass die Darsteller aus den umliegenden Orten kommen. Frauen und Männer, die Gefallen am Theaterspiel gefunden haben.

Eine von ihnen am Samstagabend ist Ulrike Schröer. „Ich stamme aus dem Nachbarort Dreiskau-Muckern, wo sich einige Leute zusammengefunden haben, um gemeinsam Theater zu spielen“, sagte sie. Es ist nicht die erste Aufführung, die sie in der Kleinpötzschauer Kirche zeigen.

„Ich finde, Kultur im ländlichen Raum anzubieten, ist eine gute Sache, die in besonderem Maße Leute anspricht, die kulturelle Darbietungen mögen, denen jedoch der Weg in die Stadt dafür zu beschwerlich ist“, meinte die Laiendarstellerin. Das Schöne dabei sei, dass die Leute, wenn sie Lust verspüren selbst einmal etwas darzustellen, am Theaterspiel einfach teilnehmen können.

Laiendarsteller setzen sich in Szene Quelle: René Beuckert

Gelebte Nachbarschaft ist mit dem Agieren im Hoftheater möglich. Da jeder jeden kennt, bietet das gemeinsame Tun eine gute Möglichkeit sich näher zu kommen.

Darsteller Ralf Schrader möchte diese Art der Interpretation nicht missen: „Hier habe ich die Gelegenheit in eine Rolle zu schlüpfen, die mir im normalen Leben oft verwehrt bleibt.“

Neues Stück erzählt über Leben und Liebe

Die großen Themen Leben und Liebe brachten sechs Akteure des Hoftheater diesmal auf die Bühne. Ihr Stück „Zeitlos“ mit Musik sei nachdenklich, melancholisch, heiter, bissig, textgewaltig, zart – Rück- und Ausblick eines Lebens vom Ende zum Anfang und wieder zum Ende.

Der Pötzschauer Christian Schubert erwartete voller Spannung die Inszenierung: „Ich habe das Krippenspiel unter der Leitung von Katharina Hentschel vom Hoftheater miterlebt, in das sie neue Ideen einbrachte, und war fasziniert.“ Dass Theater auf dem Land von Leuten vom Land dargeboten wird, sei „eine gelungene Sache, so rücken die Leute näher zusammen“.

Von René Beuckert