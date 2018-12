Rötha/Mölbis/Pegau

Der Stadt Rötha droht eine Rückzahlung von Fördermitteln im Zusammenhang mit der Sanierung des Ortes Mölbis. Es sind bereits Stimmen laut geworden, die die Verantwortung dafür beim früheren Mölbiser und späteren Röthaer Bürgermeister Ditmar Haym sehen. Der bekommt jetzt Rückendeckung aus Pegau.

Es geht um die Zeit zwischen 1991 und 1998. Mölbis war damals eine selbstständige Gemeinde. Gegen Ende der DDR galt der Ort, den nur die Trageser Aschehalde von den Braunkohlewerken in Espenhain trennte, als dreckigstes Dorf Europas. Noch 1989, daran erinnert sich der Pegauer Stadtratsabgeordnete Carsten Iwan, habe die DDR vorgehabt, Mölbis umzusiedeln. Dafür hätten schon Wohnstandorte in Bad Lausick sowie in Neukirchen/Wyhra zur Verfügung gestanden sowie ungefähr 200 Millionen Mark, sagt er.

Der ehemalige Bürgermeister von Rötha, Ditmar Haym, steht in der Kritik Quelle: Andreas Döring

ABM-Gelder, Gelder der Mibrag flossen nach Mölbis

Iwan war damals in einem Büro für Bergbaubegleitarbeiten angestellt, das dem damaligen Rat des Bezirkes Leipzig unterstellt war. Mit der politischen Wende und dem Anschluss der DDR an die BRD änderte sich einiges. Die Mölbiser, sagt Iwan, wollten bleiben, das verfügbare Geld wurde umgewidmet. Carsten Iwan: „Statt einer Verlegung von Mölbis ging es nun um Perspektiven.“

Alles verfügbare Geld sei in Entwicklungsprojekte gesteckt worden, auch Mittel aus anderen Quellen. ABM-Gelder beispielsweise, Geld aus anderen Projekten und Geld von der Mibrag, das dort eigentlich für die Umsiedlung von Dreiskau-Muckern vorgesehen war, jetzt dafür aber auch nicht mehr gebraucht wurde. „Das DDR-Geld ist in die neue Sanierungswelle hineingeschwappt“, formuliert Iwan, der damals zum Verantwortlichen für Dorfsanierung und Arbeitsmarktförderung wurde.

Mittel aus vielerlei Quellen für Dorfsanierung

Was er damit meint: Die zur Verfügung stehenden Mittel aus vielerlei Quellen seien unübersichtlich gewesen. So sehr, dass der Bürgermeister das nicht habe durchschauen können. „Wir haben Herrn Haym ein Sammelsurium an Fördermitteln übergeben“, schaut Iwan zurück. Der sei nicht „Herr des Verfahrens gewesen“.

„Das DDR-Geld ist in die neue Sanierungswelle hineingeschwappt“: Der Pegauer Stadtratsabgeordnete Carsten Iwan Carsten stärkt Ditmar Haym den Rücken. Quelle: privat

Damals sei die Dorfentwicklungsgesellschaft gegründet worden, über die die Sanierung des Ortes gelaufen sei. Haym sei darin Mitglied gewesen. Zu den Instrumenten hätten auch Förderungen für private Bausparverträge gehört sowie äußerst geringe Baulandpreise.

Für die Schwierigkeiten, die damaligen Vorgänge heute abzurechnen, hat Iwan Verständnis. Es seien in den Behörden schließlich „keine Wissensträger von damals mehr beschäftigt“, sagt der Pegauer Stadtratsabgeordnete. Und fügt hinzu: „Ich bin stolz, was wir damals für Mölbis erreicht haben.“

Von André Neumann