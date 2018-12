Kitzscher/Trages

Der Dorfteich im Kitzscheraner Ortsteil Trages ist derzeit nur eine feuchte Schlammpfütze; das Wasser ist raus. Was mit der aktuellen Abwasser-Erschließung in dem Ort zu tun hat, kann auch als Vorbote für die bevorstehende Sanierung des Teiches verstanden werden. Die soll 2019 erfolgen, das hat der Stadtrat soeben beschlossen.

Der Teich in Trages ist eigentlich ein Feuerlöschteich. Nach seiner letzten Instandsetzung vor fast 30 Jahren war er zugleich zur Fischaufzucht genutzt worden. Darum hatte sich die Feuerwehr beziehungsweise der Feuerwehrförderverein gekümmert, und so entstand auch das Trageser Fischerfest.

Zu dessen 20. Auflage im Jahre 2009 wurden 150 Kilogramm Fisch herausgeholt, darunter ein kapitaler Wels von 1,30 Meter Länge. In den Jahren danach und bis heute musste das beliebte Dorffest allerdings ohne Schuppengetier aus dem eigenen Gewässer auskommen. Der Grund: Der Löschteich verkam mehr und mehr zur Kloake. Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) drückte es auf der jüngsten Stadtratssitzung freundlicher aus: „Es ist Mischwasser im Teich“. Bisher haben die Grundstücke in Trages Kleinkläranlagen, darin gereinigte Abwässer seien teils durch den Teich gelaufen.

Deswegen, das deutete Schramm bei der Gelegenheit schon mal an, werde die Sanierung mit Entschlammung des Teiches eine teure Angelegenheit. Was aus dessen Grund geholt und entsorgt werden muss, „ist eine Art Klärschlamm“, sagte Schramm.

Die Stadt rechnet mit Kosten von rund 78.500 Euro und hofft auf Fördermittel in Höhe von knapp 63.000 Euro. Die Aktionsgruppe für Leader-Förderprojekte hat das Vorhaben als förderfähig eingestuft.

Die Sanierung, so heißt es seitens der Stadtverwaltung, sei aber auch in Hinblick auf den Anschluss des Ortes an das zentrale Abwassernetz erforderlich. Der müsse künftig das Oberflächenwasser aufnehmen.

Was im Herbst nächsten Jahres im Einzelnen getan werden soll, steht schon weitgehend fest. Schilf und anderer Bewuchs werden gemäht und entsorgt, Schlamm wird herausgeholt und entsorgt, der Schlammfang am Zulauf muss gereinigt werden. Hinterher werden die umliegenden Flächen, die von den Bauarbeiten beeinträchtigt werden, in Ordnung gebracht. Zum Schluss sollen auf der Ostseite des Teiches zwei Bänke und Papierkörbe aufgestellt werden.

Generell, das kündigt der Bürgermeister an, solle der Teich ein Löschteich bleiben und auch künftig nicht an einen Fischereibetrieb verpachtet werden. Enten und Fische dürften ihn künftig bewohnen. Darum wird sich voraussichtlich auch in Zukunft der Feuerwehrverein kümmern. Und im Jahr 2020, das sieht dessen langjähriger Vorsitzender Lothar Köhler voraus, könnte das Fischerfest dann auch seinem Namen wieder alle Ehre machen.

Unterdessen gibt die Stadt Entwarnung wegen des einstweilen nicht zur Verfügung stehenden Löschwassers aus dem Teich. Während der Bauzeit beziehe die Feuerwehr ihr Löschwasser aus Hydranten, heißt es.

Der Kanalbau ist derweil schon im ersten Bauabschnitt in Verzug geraten, wie Schramm auf der Stadtratssitzung sagte. Der Straßenbau im Bereich des ersten Bauabschnittes, in den Straßen An der Kirche, Am Teich und der nördlichen Rohrbacher Straße, werde frühestens im März beginnen können.

Von André Neumann