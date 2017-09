Drei Azubis in der Stadtverwaltung Borna

Borna. Sie haben sich durchgesetzt – gegen etwa 30 Mitbewerber, die sich ebenfalls um einen Ausbildungsplatz im Bornaer Rathaus bemüht haben. Am 1. September haben Laura Arnold, Rick Schenk und Eric Pechstein eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten für Landes- und Kommunalverwaltung begonnen. Sie sind die Neuen in der Stadtverwaltung.

Die jungen Leute gehören zu denen, die den Altersdurchschnitt in den Fachdiensten im Bornaer Rathaus seit Jahren senken, sagt Manuela Friedrich, Fachdienstleiterin Allgemeine Verwaltung und Personalchefin des Hauses. Die derzeit 230 städtischen Mitarbeiter sind im Durchschnitt 46, 47 Jahre alt – und damit weit jünger als noch vor einigen Jahren. Immerhin gab und gibt es seit dem Jahr 2000 insgesamt 26 Azubis in der Stadtverwaltung, von denen immerhin 16 heute noch bei der Stadt in Lohn und Brot stehen.

Dabei macht die Stadtverwaltung angesichts der zunehmenden Nachwuchsprobleme in Wirtschaft und Verwaltung längst auch selbst Werbung in eigener Sache. Konkret bei der alljährlichen Ausbildungsmesse in der Dinterschule, an der Laura Arnold vor wenigen Monaten ihre Abschlussprüfungen bestanden hat. Nachdem sich die 17-Jährige von ihren ursprünglichen Plänen, zur Bundeswehr oder zur Polizei zu gehen, verabschiedet hatte, bewarb sie sich erfolgreich im Rathaus.

Von Nikos Natsidis