Drei-Gänge-Menü in Kitzschers Ferienküche

Pizzabrötchen, Nudeln und Pudding: Im Kinder- und Jugendtreff in Kitzscher wird in den Ferien einmal in der Woche gekocht. Immer drei Gänge. Woraus die bestehen, entscheiden die jungen Köche jeweils mit. Meistens werden schon gleich nach dem gemeinsamen Mittagessen die Ideen fürs nächste Mal gesammelt.