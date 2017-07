Zwei dreigeschossige Gebäude stehen rohbaufertig am ansonsten unberührten Teil des Nordufers des Hainer Sees. Es sind die ersten Bauten für den Strafvollzug in freien Formen, den der Verein Seehaus hier betreiben wird. Unter den rund 40 Gästen der Baustellenführung waren am Sonnabend vorwiegend Neugierige und am Projekt Interessierte.