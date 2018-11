Borna

Bald ist es wieder soweit. Am 1. Dezember wird der Bornaer Weihnachtsmarkt eröffnet. Bis zum vierten Advent, dem 23. Dezember, erwartet die Innenstadtbesucher weihnachtliches Markttreiben mit kulinarischen und kulturellen Angeboten. In dieser Woche werden die traditionellen Hütten und Raufen aufgebaut, teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. In der Woche vor dem ersten Advent werden die Innenstadt und der Markt weihnachtlich geschmückt.

Knoblauchbrot und Kinderkarussell

Auch in diesem Jahr gibt es eine bunte Mischung von Schaustellern und Händlern. Kinder dürfen sich auf ein Kinderkarussell und eine Kindereisenbahn sowie eine Losbude, Ballonschießen und eine Kinderluftschaukel freuen. Zudem gibt es Entenangeln und Kugelstechen. Die Händler bieten neben Glühwein ein breites kulinarisches Spektrum an Speisen an, das sich von Rostbratwürsten und Steaks über Langos und Knoblauchbrot bis zu gebackenem Blumenkohl erstreckt. Außerdem umfasst es süße Leckereien wie Kräppelchen, Crêpes, Schokofrüchte, Zuckerwatte und frisch gebrannte Mandeln. Hinzu kommen traditioneller Weihnachtsschmuck, Pyramiden und Räuchermännchen sowie Tischdecken, Kerzen, Socken und Pullover, Handschuhe, Taschen, Hüte, Mützen und Schals.

Lebendiger Adventskalender

Ein besonderer Höhepunkt in der Adventszeit ist auch in diesem Jahr der lebendige Adventskalender. Um 17 Uhr öffnet sich jeweils ein Fenster des Rathauses und die Theatergruppe „Neue Wasser“ präsentiert, unterstützt von zahlreichen Helfern, ein kurzes weihnachtliches Programm.

Weihnachtsmann und Wunschbriefkasten

Dienstags und donnerstags findet hinter dem Rathaus weiterhin der Frischemarkt statt. Jeweils am Sonnabend und Sonntag kommt der Weihnachtsmann, und im Wunschbriefkasten an der kleinen Bühne werden die Wunschzettel der Kinder gesammelt.

Glühweinverkauf des Bornaer Gewerbevereins

An den Adventswochenenden verkaufen Mitglieder des Bornaer Gewerbevereins und die Sparkasse Leipzig Glühwein für einen guten Zweck. Die Erlöse sollen die Bornaer Schulen zugutekommen.

Verkaufsoffene Sonntage

Am 2. und 23. Dezember ist verkaufsoffener Sonntag. Die Geschäfte dürfen dann jeweils von 12 bis 18 Uhr öffnen.

Bornaer Weihnachtsmarkt öffnet drei Wochen

Während Weihnachtsmärkte andernorts ein reichliches Wochenende oder auch zehn Tage dauern, ist der Bornaer Weihnachtsmarkt in der Region weit und breit der einzige, der in der gesamten Adventszeit stattfindet, abgesehen von den nahen Großstädten Leipzig und Chemnitz. Der Bornaer Weihnachtsmarkt ist Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 9 bis 18 Uhr, Dienstag und Sonnabend von 9 bis 19 Uhr sowie Sonntag von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

Von Nikos Natsidis