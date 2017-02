Neukieritzsch/Deutzen. In einer Recyclingfirma im Neukieritzscher Ortsteil Deutzen ist eine drei Zentner schwere Fliegerbombe entdeckt worden. Arbeiter fanden sie am Mittwoch bei der Aufbereitung von Erde, die in die Firma in der Fabrikstraße geliefert worden war, wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes seien am Ort. Ein Sperrbezirk mit einem Radius von 1000 Metern sei eingerichtet worden. Wie viele Menschen von der Maßnahme betroffen sind, konnte die Polizei noch nicht sagen. Auch über die Art der Bombe war zunächst nichts bekannt.

Von LVZ