Borna

Werke von Heinrich Schütz und Martin Luther erklingen, wenn am Sonntag die Dresdner Stadtpfeifer in der Bornaer Stadtkirche spielen. Das Konzert beginnt 20 Uhr. Die Veranstaltung trägt den Titel „Maria breitet den Mantel aus“. Zu hören ist Musik des 16. und 17. Jahrhunderts.

Musiker spielen auf historischen Instrumenten

Die Dresdner Stadtpfeifer spielen Musik der Renaissance und des Frühbarocks auf Instrumenten historischer Bauart, wozu Posaunen alter Mensur, Zinken, Renaissance-Flöten, Gambe, Barockgitarre und eine kleine Orgel gehören. In Dresden gibt es bereits seit 1420 Stadtpfeifer, als der Rat der Stadt erstmals drei Musiker anstellte. In den folgenden Jahrhunderten wuchs die Zahl der Stadtpfeifer, so dass das Ensemble um das Jahr 1900 in ein Sinfonieorchester umgewandelt wurde. Seit reichlich zehn Jahren gibt es die historischen Dresdner Stadtpfeifer wieder.

Musik zu biblischen Berichten

Im Konzert am Sonntag erklingt Musik zu biblischen Berichten über Maria aus Nazareth. Zu hören sind da auch Werke von Michael Praetorius.

Von nn