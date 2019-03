Borna

Düster, geheimnisvoll, faszinierend wirken die Bilder. Wälder im Mondlicht, Berge im Sonnenuntergang, stürmische Meere. Entsprechend heißt die neue Ausstellung im Bornaer Amtsgericht „Dunkle Landschaften“. Künstlerin Viola Meyer und Andreas Neumert, Richter im Ruhestand, der sich um die Ausstellungen im Amtsgericht kümmert, eröffneten am Montagnachmittag die Schau.

Rund 30 Bilder zeigt Meyer im Gerichtsgebäude, und sie alle eint eines: sie sind düster. „Dabei bin ich eigentlich eine Frohnatur“, sagte die Künstlerin. „Doch ein gewisser Hang zu Dunkelheit und Mysterien ist da.“ Meyer ist selbst Richterin und arbeitet am Amtsgericht Auerbach. Erst vor wenigen Jahren kam sie zur Malerei. Durch einen Versuch.

Ein Selbstversuch durch eine Fernsehsendung

„Im Fernsehen habe ich eine Sendung über den Maler Bob Ross gesehen. Und da fiel die Bemerkung, jeder könne malen“, erzählte die Künstlerin. Und eben das wollte sie selbst ausprobieren, schrieb sich an einem Bob-Ross-Kurs an der Volkshochschule ein – und brachte tatsächlich gleich ihr erstes Bild mit nach Hause. Von da an ließ sie die Faszination nicht mehr los. Es folgten weitere Kurse und unzählige Sonntage an ihrer Staffelei. Mittlerweile sind rund 160 Bilder entstanden.

Zur Galerie Düstere Aussichten gibt es derzeit nicht nur für Angeklagte. Auch Besucher des Amtsgerichts Borna sind von Dunkelheit umgeben. Grund dafür ist die Ausstellung von Viola Meyer „Dunkle Landschaften“.

Besonders die von Bob Ross entwickelte Nass-in-Nass-Technik hat Meyer beeindruckt. Bei dieser Methode wird in die noch nicht getrocknete Farbe hineingemalt. „Ölfarben eignen sich dafür sehr gut“, erklärte Meyer, „sie trocknen recht langsam.“ Ihre Motive sammelt die Familienrichterin bei Spaziergängen und auf Reisen. „Fotos und die Erinnerungen dienen dann als Vorlagen.“

Geheimnisvolle Welt verbirgt sich hinter dunklen Landschaften

Ulla Quapp aus Neukirchen war am Montag eine der ersten Besucher – und war fasziniert von den Werken. „Im ersten Moment sind sie einfach nur dunkel, aber dahinter verbirgt sich eine unglaublich geheimnisvolle Welt“, sagte sie. Im Amtsgericht bedeute das: „düstere Aussichten für Angeklagte“, fügte sie schmunzelnd hinzu.

Zu sehen ist die Ausstellung noch bis 4. Mai. Geöffnet ist das Amtsgericht montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr, Montag und Donnerstag außerdem 13 bis 15 Uhr sowie Dienstag 13 bis 17 Uhr.

Von Julia Tonne