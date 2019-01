Geithain/Kolka

Zwölf Höfe, die wie hingestreut sind im sanft geschwungenen Wiesental des Ossabaches zwischen Syhra und Ossa. Höfe, die von immer älteren, von immer weniger Menschen bewohnt sind. Das liegt weniger an der Abseitigkeit des kleinen, zu Geithain gehörenden Dorfes. Die Idylle hat vor allem dieses Problem: Es fehlt an Wasser.

Dass sie nicht ans Wasserleitungsnetz angeschlossen sind, hat die Kolkaer Jahrzehnte kaum gestört. Der Sommer 2018 mit seiner anhaltenden Trockenheit aber führte vor Augen, dass die traditionellen Brunnen nicht unbedingt zuverlässige Wasser-Lieferanten sind. Hinzu kommt ein baurechtliches Problem: Weil das Löschwasser nicht gesichert ist, erteilt das Bauordnungsamt des Landkreises seit einem Jahrzehnt keine Baugenehmigungen. Geithains Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) drängt deshalb jetzt auf den Bau einer Wasserleitung. Doch es gibt Vorbehalte.

Kolka hat ein Wasserproblem

„Wir haben ein Wasserproblem. Da müssen wir uns nichts vormachen“, sagt Sven Bergmann. Mit seinem Biogut setzt er auf nachhaltige, naturnahe Landwirtschaft. Er führt den Familienbetrieb fort, den sein Vater Rainer nach der Wende aus der LPG herausgelöst und kurz nach der Jahrtausendwende auf ökologischen Landbau umgestellt hatte.

Zwei Kubikmeter Wasser stünden üblicherweise im Brunnen, sagt er. Nur noch, „denn seit die ehemaligen Tagebaue im Leipziger Südraum geflutet werden, beobachten wir, dass der Wasserstand sinkt“. Die Trockenheit des jüngsten Sommers habe die Malaise verschärft. Glücklicherweise, sagt Bergmann, habe man da ohnehin Mutterkühe verkauft, sei der Wasserbedarf etwas geringer gewesen als üblich. „Für uns ist klar, dass wir irgendwann einen zweiten Tiefbrunnen bohren.“

Sven Bergmann setzt auf ökologische Landwirtschaft. Quelle: Jens Paul Taubert / Archiv

Den vom Bürgermeister ins Gespräch gebrachten Bau einer Wasserleitung durch Kolka betrachtet Sven Bergmann wie einige in der Nachbarschaft mit gemischten Gefühlen – nicht nur wegen der hohen Kosten. Damit das Wasser nicht in der Leitung stehe, komme nur eine Ringleitung in Frage.

Kolkaer würden Brauchwasser gern weiter aus den Brunnen nehmen

Die Kolkaer würden aber sicher ihr Brauchwasser weiter aus den Brunnen entnehmen; eine zu geringe Abnahme mindere aber die Qualität des Leitungswassers. Als dringlicher erachtet Bergmann die Sicherung des Löschwassers. Seit 2008 bemühe er sich, bauen zu dürfen, zuerst einen Stall, jetzt eine Lagerhalle für Getreide.

Viele Leute in Kolka würden ihre Brunnen gern behalten, doch die sind oft ausgetrocknet. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Genehmigungen aber blieben ihm versagt, solange der Löschwasser-Nachweis fehle. Eine Übung der Feuerwehr habe vor ein paar Jahren vor Augen geführt, wie brenzlig die Lage sein könne: Anderthalb Stunden habe das Löschen damals gedauert. Wasser habe man auch aus dem fernen Syhraer Teich – aktuell trocken – per Schlauchleitung heranführen müssen.

Bürgermeister Frank Rudolph will Leitungsanschluss

„Sie möchten, dass wir den Leitungsanschluss vorantreiben.“ Dieses Fazit nahm Frank Rudolph aus einer Versammlung mit den Kolkaern im Dezember mit. Er versuche, über das Leader-Programm an Fördermittel heranzukommen. Gelinge das, könnte man sich mit den Grundstückseigentümern beraten, in welcher Höhe sie sich an den Baukosten beteiligen müssten. „Ich sehe das als letzte Chance, relativ günstig ans Leitungsnetz zu kommen“, so Rudolph.

Bürgermeister Frank Rudolph will in Kolka eine Wasserleitung verlegen. Quelle: Jens Paul Taubert

Mit dem geplanten Bau einer 200 Kubikmeter fassenden Löschwasser-Zisterne – Kostenpunkt rund 80.000 Euro – will er bis zu einer Entscheidung deshalb warten. Denn die Zisterne habe einen Makel: „Wenn sie leergepumpt ist, ist sie leer.“ Der Versorgungsverband Grimma-Geithain wolle 2019/20 eine neue Wasserleitung zwischen Narsdorf und Ossa bauen. Dann würde sich durch neue Hydranten nicht nur dort die Löschwasser-Situation verbessern, so der Bürgermeister. Die Leitung könnte gleich als Ringschluss über Kolka nach Syhra weiterführt werden.

Anschluss würde Kolkaer zwingen, die Brunnen aufzugeben

Ein solcher Schluss wäre 2,6 Kilometer lang, erläutert Lutz Kunath, Geschäftsführer des Versorgungsverbandes. Abgesehen von den Kosten sei klar – und damit widerspricht er Sven Bergmann: Ein Anschluss Kolkas hätte die Konsequenz, dass alle Bewohner ihr Wasser aus dem öffentlichen Leitungsnetz entnehmen. Die Hausbrunnen dürfen dann nicht mehr genutzt werden.

