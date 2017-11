Eigenes Haus, nahe Kita – Leader unterstützt junge Familien in Kohren und Prießnitz

Ein alter Bahnhof in Kohren-Sahlis und ein betagtes Fachwerk-Haus in Prießnitz: Dank der Unterstützung über das Leader-Programm im Land des Roten Porphyrs siedeln sich junge Familien in ländlichen Regionen an. Immer mehr Privatpersonen profitieren von dem Millionen schweren Förderprogramm zur Entwicklung auf dem Lande.