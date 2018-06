Borna

Die Weichen für die Ansiedlung eines neuen Aldi-Marktes an der Ecke Leipziger Straße/Sachsenallee scheinen nach der letzten Stadtratssitzung in Borna gestellt. Da hatte das Gremium dem Verkauf der fraglichen Grundstücke dafür zugestimmt. Das bedeutet auch, dass sich der Discounter von seinen beiden derzeitigen Standorten in der Lobstädter Straße und der Oststraße zurückziehen wird.

Projekt für Lobstädter Straße steht

Während es für das Areal an der Lobstädter Straße mit den Plänen der Lebenshilfe zur Errichtung eines Wohnparks mit Seniorenheim und Pflegeheim ein konkretes Projekt gibt, steht die Frage im Raum, was aus dem anderen bisherigen Aldi-Standort werden wird.

Zweites Areal soll Eigenheimstandort werden

„Einzelhandel kommt dort jedenfalls nicht mehr hin“, sagt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Davon war indes immer die Rede gewesen während der Debatte um einen neuen Aldi-Markt in Borna. In der Diskussion stand ein Baumarkt, der das Gebäude nutzen könnte. Das hat sich allerdings bereits im Februar nach der Ansiedlung einer Baumarkt-Kette in der ehemaligen Bowlingbahn im Gewerbegebiet Am Wilhelmschacht erledigt.

Und nun? Oberbürgermeisterin Luedtke: „Das Gebiet soll zu einem Eigenheimsandort werden.“

Von Niko Natsidis