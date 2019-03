Großdeuben/Böhlen

In Großdeuben entdeckte der Eigentümer eines Hauses auf seinem Grundstück am Sonntagnachmittag einen Unbekannten. Der hatte offenbar den Zaun überstiegen, der das Grundstück umgibt, und machte sich am Schuppen zu schaffen.

Eigentümer überraschte Einbrecher in Großdeuben

Als ihn der Eigentümer ansprach, lief der Eindringling davon. Bis zur Pleiße folgte ihm der Hauseigner, musste dann aber die Verfolgung abbrechen und rief die Polizei.

Der Unbekannte hatte sich bereits einen Handwagen mit Wasserpumpen, Schrauben, Werkzeugen sowie einem Druckreiniger bereitgestellt. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten Diebstahls.

Von LVZ/gap