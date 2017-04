Borna. Stehende Ovationen, lautstarke Forderungen nach Zugaben und immer wieder Zwischenrufe: Die Musical-Schüler der Bornaer Dinterschule verstanden es am Wochenende, ihr Publikum nicht nur zu begeistern, sondern zu faszinieren. Die Aufführung von Andrew Lloyd Webbers Musical ‚Cats’ im Bornaer Stadtkulturhaus war mehr als gelungen und zeigte vor allem, welche Talente in Jugendlichen schlummern. Tanz, Gesang und Bühnendekoration – es stimmte einfach alles.

Unter der Regie von Kristin Nicolai, sonst selbst Musicaldarstellerin und heute in zahlreichen Schulen unterwegs, war ein Musical zu erleben, das sonst nur für viel Geld zu haben ist. Dennoch stand der Abend den professionellen Shows in nichts nach. Durch die Reihe glänzten die Darsteller mit grandiosem Gesang und ausgefeilten Choreographien. Unterstützt wurden die Musicalschauspieler durch die Jugendlichen der Schattentheater-AG der Schule. Und die hatten sich einiges einfallen lassen, um weitere Spannung in das Stück zu zaubern. In Dunkeln leuchtende Requisiten und Beine faszinierten ebenso wie Katzenmasken.

Anderhalb Stunden huschten die ‚Cats’ über die Bühne, stellten ihr Leben vor und hofften auf eine zweite Chance nach dem Tod. Und unterschiedlicher konnten die Katzen nicht sein - von zwei frechen Tieren, die Häuser und Zimmer zum Spielplatz erklären, über den alten und verarmten Katzenstar bis hin zum echten Macho war die ganze Katzen-Bandbreite vertreten.

Von Julia Tonne