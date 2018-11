Frohburg

In einen Einkaufsmarkt in Frohburg sind übers Wochenende Einbrecher eingedrungen. Sie hatten eine Tür aufgehebelt und drinnen alles durchwühlt. Eine Mitarbeiterin entdeckte am Montagmorgen den Einbruch und verständigte umgehend die Polizei.

Diebe klauen Batterien und Feuerzeuge aus Markt

Nach erstem Überblick fehlen diverse Elektrogeräte, wie Kaffeemaschinen, Mixer, Föhne, Haarschneidemaschinen, Thermo-Mixe, Entsafter, Kochplatten sowie mehrere Werkzeuge, wie Schraubendreher, Sägeblätter, außerdem Fahrradschlösser, Batterien, Feuerzeuge, Partyzubehör, Taschen, Hausschuhe, Mützen, Strümpfe, Weihnachtskugeln und Katzenfutter. Bargeld fanden die Einbrecher nicht.

Wer hat während der Tatzeit Beobachtungen gemacht, wer kann Hinweise zu den Tätern und/oder zum Tatfahrzeug geben? Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Borna, Tel. 03433 244 0.

Von LVZ/gap