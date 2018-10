Einbrecher klauen Kasse aus Bistro in Rötha

Borna Zeugenaufruf - Einbrecher klauen Kasse aus Bistro in Rötha In Rötha haben Diebe am Wochenende die Kasse eines Bistros gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Einbruch gesehen haben.

In Rötha ist am Wochenende in ein Bistro eingebrochen worden (Symbolbild). Quelle: Robert Schlesinger/dpa