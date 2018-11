Borna

In Borna ist am Mittwoch in einem Einfamilienhaus eingebrochen worden. Der Täter hebelte die Eingangstür auf und gelangte so ins Haus. Dort durchsuchte er in allen Zimmern das Mobiliar, fand ein Kästchen mit diversen Schmuckstücken sowie eine EC-Karte. Mit dem Diebesgut machte er sich auf und davon.

Schaden liegt im vierstelligen Bereich

Nach ersten Angaben des geschädigten Ehepaares wurde der Stehlschaden auf eine vierstellige Summe im unteren Bereich geschätzt. Der Sachschaden ist noch unklar.

