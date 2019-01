Borna

Einbrecher haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt zu einem Baumarkt in Borna verschafft. Die Täter versuchten zunächst die Notausgangstür aufzubohren – doch dies misslang. Danach machten sie sich an der Umfriedung zu schaffen, zerschnitten einen Teil und gelangten so auf das Außengelände.

Dort hebelten sie eine elektrische Schiebetür auf und betraten den Verkaufsraum. Im Baumarkt stahlen sie mehrere Akkuschrauber im Wert einer höheren dreistelligen Summe und machten sich damit aus dem Staub. Die Höhe des Sachschadens wurde mit etwa 1.000 Euro angegeben.

Polizei ermittelt schweren Diebstahls in Borna

Ein Mitarbeiter hatte am Samstagmorgen den Einbruch entdeckt und die Polizei informiert. Die Beamten ermitteln wegen des besonders schweren Diebstahls.

Von LVZ/gap