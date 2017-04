Borna. Aus dem Pfarramt der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde in Borna wurden in der Nacht zum Samstag eine Holzkassette und ein dreistelliger Geldbetrag gestohlen. Wie die Polizei in Leipzig mitteilte, waren der oder die Langfinger wohl zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 9.30 Uhr am Werk. Die Unbekannten hatten ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und waren so in die Büroräume am Martin-Luther-Platz gelangt. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie anschließend Schränke, Ablagen und Behältnisse, solange, bis sie fündig wurden. Dann verschwanden sie samt Beute. Nun ermittelt die Polizei wegen Diebstahl im besonders schweren Fall.

Von LVZ