Einbruch in Fleischerei in Borna

Borna Zeugen gesucht - Einbruch in Fleischerei in Borna Diebe haben sich am Wochenende Zutritt zu einer Fleischerei in Borna verschafft. Sie stahlen Ware aus dem Verkaufsraum.

In einer Fleischerei in Borna ist am Wochenende eingebrochen worden (Symbolbild). Quelle: Nicolas Armer/dpa