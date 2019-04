Borna

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstags in den Kindergarten in Eula eingebrochen und haben Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich gestohlen. Die Einbrecher hatten mehrere Fenster im Erdgeschoss der Einrichtung aufgehebelt und dann mehrer Räume durchkämmt. In der Küche und in den Spielzimmern wurden Schränke durchwühlt, im Büro schließlich Türen aufgebrochen. Das gestohlene Bargeld lag in einer Kasse, ob weitere Gegenstände entwendet wurden ist noch nicht endgültig geklärt.

Polizei bitten um Hinweise

Die Polizei bitten nun um Hinweise. Hat jemand zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in der Wiprechtstraße im Ortsteil Eula Ungewöhnliches beobachtet? Zeugen werden gebeten sich an das Polizeirevier in Borna unter der Nummer 03433 244 0 zu wenden.

Kindergärten im Landkreis sind seit vielen Jahren immer wieder Ziel von Einbrechern, wie hier in Grimma.

Von Anna Flora Schade