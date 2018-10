Borna

Unbekannte sind am Sonntag oder Montag gewaltsam in den Lagerraum eines Fahrradgeschäfts in der Bornaer Roßmarktstraße eingedrungen. Sie klauten ein Dirt-Bike und ein E-Bike in einem Gesamtwert von etwa 3.300 Euro.

Zeugen gesucht

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1, zu melden, Telefon: 03433 244 0.

Von LVZ/gap