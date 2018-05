Borna

Unbekannten gelang es in der Nacht zum Dienstag in Borna, über den Holzzaun eines Firmengeländes in den Innenhof eines Geschäftshauses einzusteigen, informierte die Polizei am Mittwoch. Die Eindringlinge konnten sich Zutritt zu zwei Geschäften des Komplexes verschaffen.

Täter haben Türen aufgebrochen

Dafür wurde zunächst die Eingangstür eines Ladens aufgebrochen und der Verkaufsraum betreten. Auf der Suche nach Wertgegenständen konnten die Unbekannten Bargeld und Konzertkarten erbeuten.

Die Gier der Einbrecher war wohl noch nicht gestillt, denn die Täter brachen eine Nebentür auf und verschafften sich dadurch Zugang in ein Nachbargeschäft. Dort knackten die Unbekannten einen Tresor auf, aus dem sie einen dreistelligen Bargeldbetrag entnahmen. Insgesamt wird der Gesamtschaden laut Polizei auf eine vierstellige Summe geschätzt.

Team der Buchhandlung unter Schock

Die Einbrüche erfolgten in der „Buchhandlung“ in der Bornaer Bahnhofstraße sowie im benachbarten „Buch und Kunst“. Auch am Mittwoch standen die Mitarbeiter der „Buchhandlung“ noch unter Schock. Der komplette Schaden, der dabei entstanden ist, lässt sich nach Angaben von Buchhändlerin Fanny Eberhardt noch nicht beziffern.

Die Einbrecher, die das Geschäft, das offiziell „De Buchhandlung“ heißt, über den Hintereingang betreten hatten, ließen neben der Kasse auch Handy und den Laptop mitgehen. „Die Bücher haben sie stehen gelassen“, so die Buchhändlerin weiter. Der geknackte Tresor muss jetzt durch ein neues Exemplar ersetzt werden.

Es war der erste Einbruch in dem Geschäft, das Fanny Ebert und ihre Kollegin Elke Kämpfner seit knapp fünf Jahren betreiben. Damit hatten sie die Nachfolge der vormaligen Tucholsky-Buchhandlung angetreten, die zur Firma „Bis“ gehörte, die neben Borna auch Buchläden in Wurzen und Döbeln betrieb. Das Unternehmen musste 2013 Insolvenz anmelden.

Von Nikos Natsidis