Zum elften Pleinair hat sich der Pegauer Bildhauer Rainer Pleß wieder Künstlerkollegen in den Klostergarten eingeladen: Marie-Luise Kermelk aus Kahnsdorf, Danny Schellenberger aus Groitzsch und Markus Petersen aus Leipzig. Sie arbeiten unter freiem Himmel an neuen Skulpturen für die Stadt. Das Abschlussfest findet am 10. Juni statt.