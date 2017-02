Borna. Auf einem kleinen Tischchen neben der Couchgarnitur im Wohnzimmer thront ein Strauß mit prächtig blühendem Flieder in weiß und zarten Pastelltönen. „Einen ganzen Korb voll hatten wir zu unserer Hochzeit“, erinnert sich Annerose Kuchenbecker. Sie und ihr Mann Gerhard begehen am Donnerstag in Borna ihr 65. Ehejubiläum, die eiserne Hochzeit. Am 9. Februar 1952 haben sie „ja“ zueinander gesagt. „Standesamtlich und in der Kirche“, erzählt der 85-Jährige. Er erinnert sich noch ganz genau an den Tag. „Bei strahlendem Sonnenschein sind wir in die Kirche, bei zehn Zentimeter Schnee kamen wir wieder raus“, so sei das eben im Februar.

Kennengelernt haben die beiden sich 1950. „Wir haben uns auf der Arbeit im Tagebau in Espenhain getroffen“, erzählt Annerose Kuchenbecker, die damals noch Kaltofen hieß. Gefunkt hat es aber nicht sofort. „Wir waren irgendwann auf dem Polterabend einer Kollegin und Gerhard wollte nachts nicht noch bis nach Borna laufen. Also hat er bei mir übernachtet und danach sind wir gleich zusammen geblieben“, so die 85-Jährige.

„Man denkt gar nicht daran, wie lange das eigentlich schon ist. Auch nicht ans Alter“, sagt die gebürtige Hainerin. „Wir haben einen kleinen Garten gleich um die Ecke, der hält uns auf Trab“, ergänzt ihr Mann, der in Borna geboren wurde und an dem Haus, in dem sich die Wohnung der Familie befindet, selbst mitgebaut hat. Darauf ist er sehr stolz. Auch darauf, dass sie dort schon so lange gemeinsam wohnen. „Seit 1959, im Sommer sind es 57 Jahre.“

Am Samstag feiern die beiden ihr Jubiläum mit Familie und Bekannten. „Dann kommt auch ein neues Foto an die Wand“, sagt Annerose Kuchenbecker und präsentiert die Fotosammlung im „kleinen Zimmer“. Von der Hochzeit und jedem Ehejubiläum hängt dort ein gerahmtes Bild des Hochzeitspaares. „Wir wollen, dass es noch viele solcher Fotos von uns gibt“, sagen Annerose und Gerhard Kuchenbecker unisono.

