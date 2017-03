Chemnitz/Pegau. Elf Pokale, fünf Qualifikationen zum Halbfinale der Deutschen Meisterschaft nächste Woche in Hannover: Der Pegauer Karneval-Klub (PKK) kann es nicht lassen, wieder einmal haben die Tänzer bei einem Turnier die Konkurrenz hinter sich gelassen und auf die Ränge verwiesen. Bei den Sächsischen Meisterschaften im Karnevalistischen Tanzsport am Sonntag in Chemnitz räumten die Mädels und Jungs ordentlich ab und sammelten weitere Erfolge.

„In allen drei Kategorien – Jugend, Junioren und Ü15 – war der PKK am Start“, erzählt Vereinssprecherin Francis Günther-Köhler. Und in allen drei Kategorien gab es vordere Plätze oder gar den Sieg. Den Sieg-Reigen eröffneten die drei Mariechen Laila Nitschke, Chayenne Wiesemann und Nelly Poser in der Kategorie Jugend. Und alle drei überzeugten: Nitschke holte sich den Sächsischen Meistertitel und damit auch die Qualifikation zur Teilnahme am Halbfinale der Deutschen Meisterschaft, Wiesemann wurde Zweite, Poser Dritte. „Dass drei Mariechen auf dem Podest stehen, hatten wir noch nie in der Geschichte des PKK“, so Günther-Köhler.

Die Rasselbande ertanzte sich mit „Volldampf voraus“ den Vizemeistertitel – was niemand erwartet hatte, war die Choreographie schließlich erst vergangene Woche fertig geworden.

Auch in der Kategorie Junioren ging es munter weiter. Das Tanzpaar Nelly Poser und Robin Schulter schaffte erneut den obersten Platz auf dem Treppchen, die Lolipops wollten nicht hinten anstehen und holten mit Garde- und Schautanz ebenfalls den ersten Platz nach Pegau. Mariechen Fabienne Schröter sicherte sich ihren Vizemeistertitel aus dem letzten Jahr, Cassidy Benson schaffte in einem starken Teilnehmerfeld den sechsten Platz.

Was die Jüngeren können, können wir schon lange, scheinen sich die Starter in der Kategorie Ü15 gedacht zu haben. Denn auch hier sammelte der PKK weiter fleißig Titel und Pokale. Die Funkengarde, die ihren Sächsischen Meistertitel aus dem Vorjahr verteidigen wollte, ging mit großer Anspannung an den Start. Da einige Tänzerinnen in diesem Jahr neu in die Gruppe gewechselt waren, rechnete sich allerdings niemand den Meistertitel aus – zu Unrecht, wie sich dann später herausstellte.

Der Tanzclub Rot-Weiß zog nach und wurde mit Saisonbestleistung auch Landesmeister. Ebenfalls ihre Saisonbestleistung ertanzte sich Mariechen Samira Liebau. Sie verfehlte nur knapp das Treppchen und erreichte den 4. Platz. Den erfolgreichen Abschluss bildete schließlich die Schautanzformation. Mit „Vom Jäger zum Gejagten“ zogen sie souverän an allen anderen Startern vorbei.

